Іспанець може перебратися до Англії.
Пабло Маффео, getty images
29 червня 2025, 15:55
Англійський Ноттінгем Форест має намір оформити трансфер правого латераля іспанської Мальорки Пабло Маффео. Про це повідомляє Transfer News Live.
За інформацією джерела, "лісники" вже зробили пропозицію "остров'янам" у розмірі п'яти мільйонів фунтів стерлінгів. Наразі відповідь іспанського клуба невідома.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.
Минулого сезону 27-річний Пабло Маффео відіграв за Мальорку 31 матч та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Мальорка може підписати півзахисника Барселони.