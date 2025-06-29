Англія

Іспанець може перебратися до Англії.

Англійський Ноттінгем Форест має намір оформити трансфер правого латераля іспанської Мальорки Пабло Маффео. Про це повідомляє Transfer News Live.

За інформацією джерела, "лісники" вже зробили пропозицію "остров'янам" у розмірі п'яти мільйонів фунтів стерлінгів. Наразі відповідь іспанського клуба невідома.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.

Минулого сезону 27-річний Пабло Маффео відіграв за Мальорку 31 матч та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мальорка може підписати півзахисника Барселони.