Інше

У шортлисті саудівського клубу двоє кандидатів.

Ан-Наср продовжує пошуки нового головного тренера після відходу Стефано Піолі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу розглядає двох кандидатів — Жорже Жезуша та Сержіу Консейсана.

Останнім місцем роботи Жезуша був Аль-Хіляль, який залишив команду в травні, а Консейсана було звільнено з Мілана наприкінці травня, пропрацювавши з "россонері" півроку.

Раніше повідомлялося, що Роналду підписав новий контракт з Ан-Насром.