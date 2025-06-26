У шортлисті саудівського клубу двоє кандидатів.
Жорже Жезуш, Getty Images
26 червня 2025, 22:48
Ан-Наср продовжує пошуки нового головного тренера після відходу Стефано Піолі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу розглядає двох кандидатів — Жорже Жезуша та Сержіу Консейсана.
Останнім місцем роботи Жезуша був Аль-Хіляль, який залишив команду в травні, а Консейсана було звільнено з Мілана наприкінці травня, пропрацювавши з "россонері" півроку.
Раніше повідомлялося, що Роналду підписав новий контракт з Ан-Насром.