Переговори між клубами вже розпочалися.
Крістіан Москера, Getty Images
26 червня 2025, 21:15
Захисник Валенсії Крістіан Москера може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на HandofArsenal.
За інформацією джерела, у послугах 20-річного іспанця зацікавлений Арсенал, який вже розпочав переговори з "кажанами" та представниками футболіста.
Також зазначається, що Крістіан входить до головних претендентів на позицію центрального захисника у складі "канонірів".
Минулого сезону Москера провів 41 матч, у яких забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Арсенал продовжив контракт з Льюїсом-Скеллі.