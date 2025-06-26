Англія

Переговори між клубами вже розпочалися.

Захисник Валенсії Крістіан Москера може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на HandofArsenal.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного іспанця зацікавлений Арсенал, який вже розпочав переговори з "кажанами" та представниками футболіста.

Також зазначається, що Крістіан входить до головних претендентів на позицію центрального захисника у складі "канонірів".

Минулого сезону Москера провів 41 матч, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Арсенал продовжив контракт з Льюїсом-Скеллі.