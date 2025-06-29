Футболіст підпише контракт на два роки.
Рейнілдо Мандава, Getty Images
29 червня 2025, 20:15
Захисник мадридського Атлетіко Рейнілдо Мандава незабаром стане гравцем Сандерленда. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 31-річний представник Мозамбіку підпише з "чорними котами" контракт на два роки.
Також зазначається, що футболіст дістанеться англійському клубу безкоштовно, оскільки він залишить Атлетіко вільним агентом після 31 липня.
Минулого сезону Мандава провів 30 матчів, у яких результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялося, що Рікельме залишить Атлетіко заради Бетіса.