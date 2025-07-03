Англія

Джарелл відправився до Леверкузена.

Новачок леверкузенського Баєра Джарелл Кванса зворушливо попрощався зі своїм попереднім клубом — англійським Ліверпулем.

"З того моменту, як я в п'ять років переступив поріг академії, я мріяв одного разу вийти у футболці Ліверпуля на Енфілд. 17 років потому можу сказати, що моя мрія збулася.

Моїм товаришам по команді: спасибі, що прийняли, підтримували і вірили в мене. Я багато чому навчився, граючи на полі з такими чудовими людьми, і ніколи не забуду ті неймовірні моменти, які ми пережили разом.

Дякую співробітникам клубу, тренерам і всім, хто працює за лаштунками. Ваша віра і відданість справі завжди були для мене джерелом мотивації. Ви допомогли мені вирости не тільки як футболісту, а й як особистості.

Що стосується вболівальників, ваша підтримка завжди була неперевершеною. Де б я не грав — на Енфілді або за його межами, — ваші пісні завжди надихали мене. Я буду пам'ятати про це, куди б не вирушив.

Ліверпуль завжди займатиме особливе місце в моєму серці. Це не просто клуб — це сім'я! На цьому я прощаюся, але завжди буду стежити за грою Ліверпуля — "червоні" завжди залишаються "червоними". Джарелл", — написав Кванса в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Кванса перейшов в Баєр.