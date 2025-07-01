Англія

Півзахисник молодіжної збірної Англії може залишити Енфілд в пошуках стабільної ігрової практики.

Гарві Елліотт, який нещодавно став переможцем Євро-2025 серед молодіжних команд у складі збірної Англії U-21, розглядає варіанти для продовження кар’єри в клубі з гарантованим ігровим часом і участю в Лізі чемпіонів.

За інформацією The Athletic, 22-річний півзахисник готовий залишити Ліверпуль цього літа, а серед можливих напрямків – перехід за кордон. Один із зацікавлених клубів – РБ Лейпциг.

Ліверпуль розглядає два сценарії продажу: якщо клуб збереже право викупу Елліотта, трансферна сума складе понад 40 мільйонів фунтів. У випадку відсутності такої опції, мерсисайдці хочуть виручити понад 50 мільйонів.

У минулому сезоні Елліотт провів 43 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, Англія стала третьою країною з щонайменше чотирма виграними Євро U-21.