Англія

Японський вінгер повідомив клуб про бажання продовжити контракт, а головний тренер Гюрцелер підтвердив плани на гравця.

Вінгер Брайтона Каору Мітома, на якого цього літа активно претендує мюнхенська Баварія, висловив бажання залишитися в англійському клубі. Як повідомляє Sky Sports, 27-річний японський футболіст вже поінформував керівництво про намір продовжити діючий контракт, який спливає у 2027 році.

Баварія розглядає варіанти посилення лівого флангу атаки, і Мітома є одним із пріоритетних кандидатів. Утім, сам гравець налаштований залишитися в Брайтоні.

Наставник Брайтона Фабіан Гюрцелер підтвердив, що клуб розраховує на японця у новому сезоні:

"Ми намагаємося зберігати своїх найкращих гравців. Мітома провів чудовий минулий сезон, але це стало можливим завдяки командній роботі. Тоді й проявляються індивідуальні якості. Важливо, щоб усі гравці це розуміли — Мітома зрозумів це минулого сезону.

Я з нетерпінням чекаю його повернення в четвер на передсезонну підготовку. Це наш план. Ми хочемо продовжувати з ним працювати, бо віримо, що він ще не досяг свого максимуму… Я впевнений, що він залишатиметься важливою частиною нашої команди".

28-річний Мітома за сезон забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі в 41 матчі.