Англія

Колишній захисник збірної Аргентини стане частиною команди Мікеля Артети після відходу Карлоса Куести.

Арсенал продовжує оновлення тренерського штабу. До лондонського клубу приєднається колишній гравець збірної Аргентини Габріель Хайнце, повідомляє авторитетне видання The Athletic.

Призначення 47-річного фахівця стало відповіддю на відхід Карлоса Куести, який залишив посаду асистента головного тренера Арсенала, щоб очолити італійську Парму. У зв'язку з цим головний тренер канонірів Мікель Артета запросив до свого штабу досвідченого аргентинця.

Після завершення ігрової кар’єри у 2014 році Хайнце почав тренерську діяльність. Він працював у таких клубах, як Годой Крус, Велес Сарсфілд, Ньюеллс Олд Бойз, а також у американському Атланта Юнайтед у Major League Soccer. Його останнім місцем роботи був Ньюеллс Олд Бойз, який він залишив у листопаді 2023 року.

В Арсеналі Хайнце буде працювати у команді з Альбертом Стювенбергом, Ніко Йовером і Інакі Каною — тренерами, які входять до штабу Артети з 2021 року.