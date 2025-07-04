Колишній захисник збірної Аргентини стане частиною команди Мікеля Артети після відходу Карлоса Куести.
Габріель Хайнце, Ole
04 липня 2025, 10:26
Арсенал продовжує оновлення тренерського штабу. До лондонського клубу приєднається колишній гравець збірної Аргентини Габріель Хайнце, повідомляє авторитетне видання The Athletic.
Призначення 47-річного фахівця стало відповіддю на відхід Карлоса Куести, який залишив посаду асистента головного тренера Арсенала, щоб очолити італійську Парму. У зв'язку з цим головний тренер канонірів Мікель Артета запросив до свого штабу досвідченого аргентинця.
Після завершення ігрової кар’єри у 2014 році Хайнце почав тренерську діяльність. Він працював у таких клубах, як Годой Крус, Велес Сарсфілд, Ньюеллс Олд Бойз, а також у американському Атланта Юнайтед у Major League Soccer. Його останнім місцем роботи був Ньюеллс Олд Бойз, який він залишив у листопаді 2023 року.
В Арсеналі Хайнце буде працювати у команді з Альбертом Стювенбергом, Ніко Йовером і Інакі Каною — тренерами, які входять до штабу Артети з 2021 року.