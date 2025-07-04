Італія

Український захисник залишається у сфері інтересів россонері та може стати частиною гучної трансферної угоди між Арсеналом і Міланом.

Олександр Зінченко, гравець національної збірної України, може змінити клубну прописку цього літа. Арсенал розглядає варіант включення футболіста в потенційну трансферну угоду з Міланом, яка передбачає перехід до Лондона португальського вінгера Рафаеля Леао.

Як повідомляє портал Arsenal Insider, 26-річний Леао є однією з головних цілей лондонського клубу на трансферне вікно. У свою чергу, новий головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі високо оцінює Зінченка та хотів би бачити українця у своїй команді.

За даними джерела, Арсенал готовий розглядати варіант обміну, включивши Зінченка до угоди, однак оцінює його у 30 мільйонів фунтів — саме стільки клуб заплатив за гравця Манчестер Сіті у 2022 році. У Мілані цю суму вважають завищеною, що може стати перешкодою для завершення домовленості.

Поки що перемовини не перейшли у фінальну стадію, однак сам факт можливого включення Зінченка до обміну свідчить про серйозні кадрові зміни, які готуються як у Арсеналі, так і в Мілані.

Минулого сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 23 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.