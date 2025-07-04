Англія

Японець і лондонський клуб розірвали контракт за обопільною згодою, попри чинну угоду до 2026 року.

Такехіро Томіясу більше не є гравцем Арсеналу. Лондонський клуб та 26-річний японський захисник ухвалили рішення розірвати контракт за обопільною згодою, повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст пропустив увесь минулий сезон через серйозну травму коліна та, за попередніми прогнозами, повернеться до гри лише ближче до кінця 2025 року. Попри те, що його контракт з Арсеналом був чинним до літа 2026 року, сторони вирішили припинити співпрацю вже зараз.

Томіясу приєднався до Арсеналу влітку 2021 року, перейшовши з Болоньї. За час перебування в клубі він провів 84 матчі, у яких забив два голи та віддав шість результативних передач.

Нещодавно стало відомо, що Футбольна асоціація наклала штраф на Арсенал через поведінку футболістів.