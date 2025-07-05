Англія

Керманич "синіх" висловився про можливий перехід англійця до Арсеналу.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував ситуацію навколо Ноні Мадуеке, який, за повідомленнями ЗМІ, перебуває у сфері серйозних інтересів Арсеналу.

Італійський фахівець дав чіткий сигнал щодо власних вимог до своїх підопічних.

"Ноні був дуже важливим для нас. Але моє послання до усіх моїх гравців та клубу — я хочу бачити в команді лише тих, хто щасливий бути з нами. Ті, хто не щасливі — можуть йти.

Але повторюся, що Ноні дуже добре проявив себе протягом усього минулого сезону", — цитує слова Марески журналіст Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Ноні Мадуеке провів за "синіх" 45 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 11 голів та віддав 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вінгера, який може зіграти на обох флангах атаки, у 40 мільйонів євро.