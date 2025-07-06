Англія

Сума трансферу складе 18 мільйонів євро.

Вінгер Брюгге Шемсдін Тальбі може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного марроканця зацікавлений Сандерленд, який вже домовився про трансфер футболіста за 18 мільйонів євро.

При цьому ще п'ять мільйонів євро будуть доступні у якості бонусів, а сам гравець підпише контракт до літа 2030 року.

Минулого сезону Тальбі провів 44 матчі, в яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Сандерленд підписав чемпіона Бельгії.