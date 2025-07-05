Англія

Універсальний захисник зміцнює оборону англійського клубу — контракт до 2029 року.

Брайтон підтвердив підписання бельгійського захисника Максіма Де Кейпера. 23-річний футболіст приєднався до "чайок" на умовах п’ятирічного контракту.

Welcome to the Albion, Maxim! 🤩💫 pic.twitter.com/8NZXAW41V9 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2025

У клубі високо оцінили універсальність і менталітет гравця:

"Він має чудову репутацію креативного гравця та продемонстрував свої здібності на різних позиціях, хоча ми переважно бачимо його як претендента на позицію лівого захисника. Максім приходить до нас після того, як виграв чемпіонат і кубок з Брюгге. Він вже має менталітет переможця — незважаючи на молодий вік".

Де Кейпер є вихованцем Брюгге, де пройшов шлях від академії до основного складу. Він дебютував за першу команду у 2020 році в матчі проти Манчестер Юнайтед у Лізі Європи, який завершився з рахунком 1:1.

З 2021 по 2023 рік Максім провів два сезони в оренді у Вестерло. Після повернення до Брюгге закріпився в основі й став важливою частиною складу. Зі здобутків: виграв чемпіонат Бельгії 2023/24 і дійшов до півфіналу Ліги конференцій.

У червні 2024 року Де Куйпер дебютував за національну збірну Бельгії у матчі проти Чорногорії, який завершився перемогою 2:0. Відтоді він уже провів 10 матчів у формі національної збірної, забивши 3 голи. Раніше захищав кольори Бельгії на рівнях U-16, U-17 та U-19.