Англія

Колишній тренер Манчестер Юнайтед віддав шану легенді клубу, відзначивши його винятковий вплив на історію англійського футболу.

Екснаставник Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон висловив глибоку повагу до Джорджа Беста, одного з найяскравіших гравців в історії клубу та британського футболу загалом. У коментарі Give Me Sport легендарний тренер назвав північноірландця унікальним талантом, якого неможливо забути.

"Він був фантастичним футболістом... Думаю, кожен в Манчестер Юнайтед вважає Джорджа одним з найвидатніших гравців усіх часів. Саме таким ми і повинні його пам’ятати", — зазначив шотландець.

Фергюсон також наголосив, що Бест не отримав належного визнання на міжнародному рівні лише через те, що йому не вдалося виступити у фінальних частинах великих турнірів.

"З точки зору футболу, в рамках цього клубу і всієї історії англійської гри, я б сказав, що не було нікого кращого. На жаль, він ніколи не грав у фіналі Євро або чемпіонату світу — а це позбавляє гравців можливості бути оціненими серед найвидатніших в історії", — підкреслив Фергюсон.

Джордж Бест захищав кольори Манчестер Юнайтед з 1963 по 1974 рік, вигравши з клубом чемпіонат Англії та Кубок європейських чемпіонів. Його вважають однією з найвпливовіших фігур у світовому футболі 60-х років.

Нагадаємо, Джордж Бест помер 25 листопада 2005 року у віці 59 років.