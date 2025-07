Англія

"All or Nothing" від Amazon про "червоних дияволів" не відбудеться.

Манчестер Юнайтед завершив перемовини з Amazon щодо створення документального серіалу франшизи "All or Nothing" про манкуніанський клуб.

Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн із The Athletic, угоду, яка могла стати рекордною для платформи та принести "червоним дияволам" понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів, було згорнуто на ранній стадії.

Головною причиною стало небажання головного тренера Рубена Аморіма бачити камери у повсякденному житті першої команди. Португалець вважає, що повний доступ знімальної групи може негативно вплинути на атмосферу в роздягальні й завадити перебудові колективу після провального сезону — МЮ фінішував лише 15-м у Премʼєр-лізі та програв фінал Ліги Європи.

Керівництво клубу, зокрема ІНЕОС та новий CEO Омар Беррада, підтримували проєкт через його фінансову вигоду. На тлі боргів понад 700 мільйонів фунтів і відсутності єврокубків документалка могла частково компенсувати втрати. Однак позиція тренера виявилася вирішальною.

Це ще раз підкреслює довіру, яку має Аморім від нових босів. Незважаючи на конфлікти з деякими зірками команди, зокрема Маркусом Рашфордом і Алехандро Гарначо, яких виставлено на трансфер, португальський коуч отримав карт-бланш на перебудову складу та ухвалення стратегічних рішень.

Нагадаємо, раніше Юнайтед також вів перемовини з Disney щодо створення серіалу про епоху сера Алекса Фергюсона, але цей проєкт також наразі заморожено.

Документальні серіали франшизи "All or Nothing" про футбол

◾️ Англійська Премʼєр-ліга

▪️All or Nothing: Manchester City (2018) — про сезон 2017/18 футбольного клубу Манчестер Сіті

▪️All or Nothing: Tottenham Hotspur (2020) — про сезон-2019/20 футбольного клубу Тоттенгем

▪️All or Nothing: Arsenal (2022) — про сезон 2021/22 футбольного клубу Арсенал

◾️ Національні збірні

▪️All or Nothing: Brazil National Team (2020) — про виступ збірної Бразилії на Копа Америка 2019 року

▪️All or Nothing: German National Team in Qatar (2023) — про виступ збірної Німеччини на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі

◾️ Італійська Серія А