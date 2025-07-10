Англія

Юний француз гратиме наступний сезон в Швейцарії.

Англійський Манчестер Юнайтед підписав контракт з нападником Енцо Кана-Біїком. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Трудову угоду підписано до 30 червня 2030 року. 18-річний француз приєднався до манкуніанського клубу на правах вільного агента.

Зазначається, що наступний сезон молодий форвард проведе в оренді у швейцарській Лозанні.

"Манчестер Юнайтед завершив підписання контракту з молодим нападником Енцо Кана-Біїком.

Минулого сезону гравець юнацької збірної Фарнції забив 9 голів у 18 матчах за команду Гавра U19 і двічі потрапляв на лаву запасних першої команди.

Після підписання контракту гравець перейшов в оренду до клубу швейцарської Суперліги Лозанна. Всі в Юнайтед вітають Енцо в клубі та бажають йому удачі в оренді", — йдеться в заяві МЮ.