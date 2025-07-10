Англія

Сума трансферу становила близько 12,5 мільйонів євро.

Вінгер Ноттінгема Форест Рамон Соса став гравцем Палмейраса. Про це повідомляє прес-служба "лісників".

Сума трансферу 25-річного парагвайця не розголошується, як і інші деталі контракту.

За даними порталу Transfermarkt, сума переходу становила 12,5 мільйонів євро.

Соса перебрався до АПЛ із Тальєреса влітку 2024 року. За минулий сезон він провів 23 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест знайшов заміну Еланзі в ПСВ.