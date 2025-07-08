Англія

На трансферному радарі "лісників" опинився Йоган Бакайоко.

Ноттінгем Форест націлився на правого вінгера ПСВ Йогана Бакайоко, передає видання The Telegraph.

Англія трансферна. Літні переходи-2025

Клуб АПЛ вбачає в 22-річному бельгійцеві заміну його колезі за позицією Ентоні Еланзі, про придбання якого домовився Ньюкасл Юнайтед. "Лісники" також близькі до продажу Палмейрасу лівого вінгера Рамона Соси.

Керманич Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту хоче, щоб клуб посилився щонайменше двома фланговими нападниками. Раніше повідомлялося, що представник чемпіонату Англії домовився з Ліоном щодо трансферу співвітчизника Бакайоко.

Сам Йоган також потрібен Марселю, який уже відпустив до Інтера правого півзахисника Луїса Енріке, і ризикуючим втратити правого вінгера Магнеса Акліуша Монако. Імовірно, за Бакайоко ПСВ вимагатиме понад 30 млн фунтів стерлінгів.

У сезоні-2024/25 талановитий виконавець відзначився 12-ма голами й трьома асистами в 47-ми матчах усіх турнірів. Його контракт із клубом з Ейндговена розраховано до кінця червня 2026 року.