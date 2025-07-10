Англія

Англійський клуб готовий викласти близько 25 мільйонів фунтів за сербського голкіпера, який вразив грою у Лізі 1.

Борнмут зробив значний крок до підписання воротаря Челсі Джордже Петровича. Як повідомляє The Athletic, сторони активно ведуть переговори, а сам гравець отримав дозвіл на пошук нового клубу.

Між сербським голкіпером і лондонським клубом була укладена джентльменська угода, яка дозволяє йому змінити команду за умови пропозиції у межах 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Петрович — вихованець сербського Чукарічкі. У 2023 році він перейшов до Челсі з американського Нью-Інгленд за 16 мільйонів євро. Минулого сезону воротар провів орендну кампанію у французькому Страсбурі, де став справжнім відкриттям — у 31 матчі він пропустив 38 м’ячів і 10 разів зберіг ворота "на замку".

Раніше повідомлялося, що Челсі заробив вже 110 млн за виступи на КЧС.