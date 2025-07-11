Англія

Колишній капітан Ліверпуля повертається до АПЛ після завершення етапу в Аяксі.

Півзахисник збірної Англії Джордан Гендерсон близький до повернення в Англійську Прем'єр-лігу — 35-річний футболіст вже узгодив умови особистого контракту з Брентфордом. Офіційне оголошення очікується наступного тижня.

Нагадаємо, що 10 липня стало відомо про розірвання контракту Гендерсона з Аяксом за обопільною згодою. Англієць провів у нідерландському клубі лише пів року після невдалого періоду в Аль-Еттіфак у Саудівській Аравії.

Це буде третій клуб Гендерсона після відходу з Ліверпуля, де він провів 12 успішних років і виграв Лігу чемпіонів, Прем'єр-лігу та інші трофеї.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес посилиться захисником Аякса.