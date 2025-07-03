Англія

28-річний португалець загинув внаслідок ДТП.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив, що клуб виводить із обігу 20 ігровий номер, під яким виступав нападник Діогу Жота.

Нагадаємо, 28-річний португалець загинув внаслідок ДТП.

"Номер 20 буде по праву увічнений за заслуги Жоти в завоюванні Ліверпулем титулу АПЛ у сезоні-2024/25 — 20 титулу клубу — завдяки його фірмовому фінту і удару перед трибуною Коп, які забезпечили перемогу в квітневому мерсисайдському дербі. Цей гол став останнім у його житті", — сказано у заяві "червоних".

Раніше головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився своїми емоціями після втрати Жоти.