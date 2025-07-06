Англія

Клуб скасував запланований збір після трагічної ДТП, у якій загинув португальський нападник.

Ліверпуль переніс початок передсезонної підготовки після трагічної загибелі свого нападника Діогу Жоти. Про це повідомляє британське видання The Independent.

Футболіст загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Іспанії. У зв’язку з трагедією клуб вирішив тимчасово скасувати плани щодо повернення гравців на тренувальну базу. Перша група мала прибути 4 липня, а старт повноцінного збору був запланований на 8 липня. Нові дати підготовки поки не визначені.

Діогу Жота приєднався до Ліверпуля у вересні 2020 року з Вулвергемптону. За чотири роки в червоній футболці він провів 182 матчі, забив 65 голів і віддав 26 асистів. Разом із клубом став чемпіоном Англії, виграв Кубок Англії та двічі здобував Кубок англійської ліги.

На міжнародному рівні Жота також досяг значних успіхів — у складі збірної Португалії двічі перемагав у Лізі націй УЄФА. Йому було лише 28 років.