Англія

Наставник Челсі прокоментував рішення англійського вінгера змінити клуб.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска підтвердив, що вінгер Ноні Мадуеке вирішив залишити клуб і найближчим часом приєднається до Арсеналу.

"Якщо гравець хоче піти, то зрештою це стає складним випробуванням як для клубу, так і для тренера. І так, Ноні вирішив піти.

Ніхто не казав йому, що він має йти. Це було його власне рішення. Якщо в такому випадку він буде щасливий — ми теж щасливі", — цитує слова Марески журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Челсі придбав 23-річного Мадуеке у січні 2023 року, заплативши ПСВ 35 мільйонів євро (30 млн ф. с.). У минулому сезоні вінгер провів 46 матчів у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та чотирма результативними передачами.

Арсенал заплатить "пенсіонерам" за 23-річного англійця 52 мільйони фунтів стерлінгів із урахуванням бонусів.