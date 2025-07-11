Футболіст погодив з "канонірами" контракт на п'ять років.
Ноні Мадуеке, Getty Images
11 липня 2025, 08:39
Вінгер Челсі Ноні Мадуеке найближчим часом стане гравцем Арсеналу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби повністю узгодили трансфер 23-річного англійця за суму, яка перевищує 50 мільйонів фунтів стерлінгів (58 млн євро) з урахуванням всіх бонусних виплат.
Також зазначається, що Ноні вже погодив з "канонірами" контракт, який буде розрахований на п'ять років.
Минулого сезону Мадуеке провів 46 матчів, у яких забив 11 голів та віддав п'ять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Борнмут наближається до трансферу Петровича з Челсі.