Англія

Футболіст погодив з "канонірами" контракт на п'ять років.

Вінгер Челсі Ноні Мадуеке найближчим часом стане гравцем Арсеналу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю узгодили трансфер 23-річного англійця за суму, яка перевищує 50 мільйонів фунтів стерлінгів (58 млн євро) з урахуванням всіх бонусних виплат.

Також зазначається, що Ноні вже погодив з "канонірами" контракт, який буде розрахований на п'ять років.

Минулого сезону Мадуеке провів 46 матчів, у яких забив 11 голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Борнмут наближається до трансферу Петровича з Челсі.