"Лісники" працюють над підсиленням складу.
James McAtee, getty images
12 липня 2025, 15:23
Англійський Ноттінгем Форест має намір оформити трансфер півзахисника Манчестер Сіті Джеймса Макейті. Про це повідомляє портал Transfer News Live.
За інформацією джерела, керівництво "лісників" готове запропонувати "містянам" 30 млн. євро + додаткові бонуси за 22-річного англійця.
В свою чергу, Ман Сіті розглядає можливість продажу свого вихованця, але за суму щонайменше в 40 млн. євро.
Чинна трудова угода футболіста з "містянами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро. Минулого сезону Джеймс Макейті відіграв за Манчестер Сіті 27 матчів та забив 7 голів.
Зазначимо, що Макейті цього літа став переможцем молодіжного Євро-2025 у складі збірної Англії в якості капітана команди.