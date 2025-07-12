Англія

"Лісники" працюють над підсиленням складу.

Англійський Ноттінгем Форест має намір оформити трансфер півзахисника Манчестер Сіті Джеймса Макейті. Про це повідомляє портал Transfer News Live.

За інформацією джерела, керівництво "лісників" готове запропонувати "містянам" 30 млн. євро + додаткові бонуси за 22-річного англійця.

В свою чергу, Ман Сіті розглядає можливість продажу свого вихованця, але за суму щонайменше в 40 млн. євро.

Чинна трудова угода футболіста з "містянами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро. Минулого сезону Джеймс Макейті відіграв за Манчестер Сіті 27 матчів та забив 7 голів.

Зазначимо, що Макейті цього літа став переможцем молодіжного Євро-2025 у складі збірної Англії в якості капітана команди.