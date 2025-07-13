Англія

Вінгер Манчестер Юнайтед проігнорував пропозицію клубу Роналду та прагне продовжити кар’єру в АПЛ.

Алехандро Гарначо відкинув привабливий варіант із Близького Сходу — перехід до Ан-Насра, де грає Кріштіану Роналду, так і не зацікавив 21-річного аргентинця. Як повідомляє The Telegraph, гравець відмовився навіть за умови фінансово вигідної пропозиції.

Пріоритет для вінгера — залишитись у Європі та продовжити кар’єру в одному з топчемпіонатів, насамперед у Прем’єр-лізі. Сам Гарначо розглядає подальший розвиток у клубах, які дозволять йому грати на найвищому рівні та потрапити до заявки збірної Аргентини на чемпіонат світу.

Попри гучні показники минулого сезону — 11 голів та 10 асистів у 58 матчах — його майбутнє в Манчестер Юнайтед під питанням. Новий тренер Рубен Аморім нібито не бачить аргентинця в стартових планах, а клуб може розглянути пропозиції за гравця, контракт якого чинний до 2028 року.

Трансферна вартість Гарначо становить близько 45 мільйонів євро, але потенціал вінгера дозволяє сподіватися, що його найкращі роки ще попереду — щонайменше не в Саудівській Аравії.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед націлився на Чуамені та готовий заплатити 90 мільйонів.