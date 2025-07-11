Англія

Аргентинський вінгер не входить у плани Аморіма, але тимчасово працює з головною командою.

Алехандро Гарначо, півзахисник Манчестер Юнайтед, отримав дозвіл тренуватися з основним складом, попри напружені відносини з новим головним тренером Рубеном Аморімом та те, що клуб виставив його на трансфер.

За інформацією ESPN, керівництво клубу дозволило 21-річному аргентинцю залишатися в головній групі на період міжсезоння. Водночас Аморім не розраховує на Гарначо у новому сезоні, а потенційні покупці не готові викласти запитану суму в 70 мільйонів євро.

Інтерес до гравця проявляють одразу кілька клубів: Челсі, Астон Вілла, Наполі, Атлетико Мадрид і Баєр. У минулому сезоні Гарначо провів 58 матчів за Юнайтед, забивши 11 голів і віддавши 10 результативних передач.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед націлився на Чуамені та готовий заплатити 90 мільйонів.