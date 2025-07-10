Іспанія

Реал не планує продавати французького опорника — Хабі Алонсо розраховує на нього у новому сезоні.

Манчестер Юнайтед проявляє серйозну зацікавленість у трансфері опорного півзахисника Реала Орельєна Чуамені. Як повідомляє DefensaCentral, англійський клуб готовий запропонувати за 25-річного футболіста 90 мільйонів євро.

Попри щедру пропозицію, мадридський Реал не має наміру розлучатися зі своїм гравцем. Новий головний тренер вершкових Хабі Алонсо бачить Чуамені ключовим елементом у центрі поля й розраховує на нього в сезоні 2025/26.

Француз провів надзвичайно продуктивний сезон, відігравши 58 матчів, у яких відзначився двома голами та однією гольовою передачею. Його стабільна гра і тактична зрілість зробили його важливою фігурою у складі мадридців.

Ймовірність трансферу наразі виглядає мінімальною, однак інтерес Юнайтед може стати передумовою для переговорів у наступних трансферних вікнах.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готує масштабну перебудову скаутської системи.