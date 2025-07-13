Трансферна сага з шведським бомбардиром у головній ролі добігає свого завершення.
Віктор Дьокереш, Getty Images
13 липня 2025, 23:57
Лондонський Арсенал завершує придбання центрального нападника лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша, передає видання The Athletic.
Повідомляється, що за 27-річного шведа "каноніри" мають викласти 63.5+10 млн євро. Агент гравця відмовився від отримання комісійних, щоб посприяти якнайшвидшому укладенню угоди.
Контракт Дьокереша з Арсеналом буде розраховано до кінця червня 2030 року. Раніше Віктор не з'явився на передсезонний збір Спортінга, а президент клубу заявив, що зіркового бомбардира покарають за це.
Швед поповнив склад "левів" у липні 2023 року. Тоді Ковентрі Сіті отримав за нього 24 млн євро (друге найдорожче придбання в історії лісабонців). На рахунку гравця 97 голів і 28 асистів у 102-х матчах за столичний клуб у всіх турнірах, а також 15+6 у 26-ти поєдинках за збірну Швеції.
Своїми результативними діями центрфорвард допоміг Спортінгу виграти чемпіонат (х2) і Кубок Португалії.