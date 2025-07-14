Англія

Екс-гравець є вихованцем "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті підтвердив призначення Даррена Флетчера на посаду головного тренера команди до 18 років.

Флетчер повернувся до клубу у 2021 році, до цього провівши у складі "червоних дияволів" 20 років у якості гравця і зігравши понад 340 матчів.

41-річний шотландець, який є вихованцем клубу, виграв п'ять титулів АПЛ, два Кубки ліги, Кубок Англії, Лігу чемпіонів та Клубний чемпіонат світу.

"Я дуже радий взяти на себе цю нову роль і розширити свої повноваження щодо безпосереднього розвитку наших молодих гравців. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з такою талановитою віковою групою, допомогти їм розкрити свій потенціал і підготувати їх до кар'єри на найвищому рівні", — сказав Флетчер.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед знайшов заміну Онані.