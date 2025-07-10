Англія

Клуб шукає нового головного скаута і відмовляється від застарілих методів роботи.

Манчестер Юнайтед розпочав масштабну трансформацію системи підбору гравців. Клуб залучив консалтингову компанію Sportsology Group для пошуку нового керівника скаутського відділу, повідомляє видання The Telegraph. Компанію очолює колишній директор Челсі Майк Форд.

Крім цього, Юнайтед також шукає нових скаутів, які працюватимуть у різних регіонах над виявленням молодих талантів.

Зміни ініційовані співвласником клубу сером Джимом Реткліффом, який раніше різко критикував скаутську систему клубу, назвавши її методи такими, що залишилися в минулому столітті.

Усі нові співробітники підпорядковуватимуться Крістоферу Вівеллу — голові відділу підбору персоналу. Очікується, що реформи можуть призвести до відходу нинішнього головного скаута Саймона Уеллса, який працює в клубі ще з епохи сера Алекса Фергюсона.

Ця реструктуризація є частиною загального курсу на модернізацію клубу, який також охоплює перегляд підходів до аналітики та роботи з даними.

Нині в Манчестер Юнайтед визнають, що останні трансфери не мали очікуваного ефекту: Расмус Хойлунд поки що не виправдовує сподівань, Мейсон Маунт регулярно травмується, а Каземіро демонструє помітний спад форми.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед підписав нападника з Гавра і відразу віддав його в оренду.