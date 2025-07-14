Англія

Лондонці узгодили особисті умови з 21-річним захисником і майже домовилися з Валенсією.

Арсенал активно працює над завершенням трансферу центрального захисника Валенсії Крістіана Москери.

Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн із The Athletic, “каноніри” досягли з 21-річним іспанцем домовленості щодо особистих умов, а перемовини з Валенсією перебувають на фінальній стадії.

Москера вважається пріоритетною ціллю для Арсенала на позицію правого центрбека цього літа. У минулому сезоні він провів 41 матч у складі Валенсії, зокрема 37 поєдинків у Ла Лізі, а також взяв участь у трьох матчах молодіжного чемпіонату Європи за збірну Іспанії U-21.

У лондонському клубі розглядають Москеру як глибину складу для основної пари центрбеків — Вільяма Саліба та Габріела Магальяеса, а також як одну з додаткових опцій на позицію правого захисника після відходу Такехіро Томіясу.

Цього літа “каноніри” вже підписали кількох гравців, серед яких центральні півзахисники Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад) та Крістіан Нергор (Брентфорд), воротар Кепа Аррісабалага (Челсі) та погодили перехід форварда Спортінга Віктора Дьокереша. Окрім цього, Арсенал розглядає трансфер лідера Крістал Пелес Еберечі Езе.