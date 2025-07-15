Англія

Іспанський тренер підписав трирічний контракт і має на меті повернути клуб до Прем'єр-ліги.

Лестер Сіті офіційно призначив іспанця Марті Сіфуентеса новим головним тренером команди. 43-річний фахівець підписав трирічний контракт і вже приступив до роботи.

Раніше Сіфуентес тренував у Швеції, Норвегії та Нідерландах, а останнім часом очолював Квінз Парк Рейнджерс, з яким уникнув вильоту з Чемпіоншипу.

До тренерського штабу також увійде його помічник Хаві Калм. За інформацією ЗМІ, Лестер виплатив близько 500 000 фунтів компенсації за дострокове завершення контракту з КПР.

Голова клубу Айяватт Шріваддханапрабха заявив, що Сіфуентес — це ідеальний кандидат для нового етапу в історії Лестера. Перший матч нового тренера відбудеться 10 серпня проти Шеффілд Венсдей.