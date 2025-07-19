Англія

"Містяни" може активувати опцію викупу свого вихованця Джеймса Траффорда, але все залежить від ситуації з воротарями

Манчестер Сіті розмірковує над можливістю повернення воротаря збірної Англії та Бернлі Джеймса Траффорда в літнє трансферне вікно, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, остаточне рішення щодо 22-річного англійця буде ухвалене лише у випадку, якщо один із двох основних голкіперів клубу залишить команду. Раніше повідомлялося, що багаторічний "перший номер" Сіті Едерсон має пропозицію від Галатасарая.

У останні дні вже відбулися перші контакти, адже у Манчестер Сіті є першочергова опція викупу Траффорда (сума не вказана), що й затримує його можливий перехід у Ньюкасл, з яким не перший місяць ведуться переговори.

Нагадаємо, Джеймс Траффорд є вихованцем Манчестер Сіті та систематично викликається до збірною Англії, проте дебютувати за команду "трьох левів" він наразі нагоди не мав. На його рахунку є 28 ігор в АПЛ, в яких він пропустив 62 м'ячі та 2 "сухих" матчі.

У минулому сезоні англійський воротар провів за Бернлі 45 поєдинків у Чемпіоншипі, пропустивши 16 голів та 29 разів відстоявши "на нуль" — це стало найкращим показником турніру та допомогло "бордовим" повернутися до елітного дивізіону.

Оціночна вартість Траффорда за версією порталу Transfermarkt — 22 млн євро, що наразі є 16 показником серед усіх голкіперів світу.