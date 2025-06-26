Англія

Клуб хоче підписати щонайменше двох новачків до старту передсезонних зборів 7 липня.

Ньюкасл активно працює на трансферному ринку й уже зробив пропозиції одразу трьом гравцям Прем’єр-ліги. Серед головних цілей клубу — нападник Брайтона Жоао Педро, вінгер Ноттінгем Форест Антоні Еланга та воротар Бернлі Джеймс Траффорд.

Керівництво "сорок" готове витратити на ці трансфери загалом близько 125 мільйонів фунтів. За Елангу та Педро клуб планує заплатити по 50 мільйонів євро, а за Траффорда — 25 мільйонів фунтів плюс бонуси.

Повідомляється, що самі гравці відкриті до переходу, однак клуби поки розглядають альтернативні пропозиції, намагаючись отримати вигідніші умови. Переговори тривають, і Ньюкасл готовий оперативно реагувати на ситуацію — тренерський штаб на чолі з Едді Гау прагне завершити щонайменше два підписання до початку передсезонної підготовки, яка стартує 7 липня.

Також раніше повідомлялось, що Рашфорд на радарі Ньюкасла.