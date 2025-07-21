Захисник Челсі Мамаду Сарр повернеться до французької Ліги 1, де проведе майбутній сезон. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили оренду 19-річного француза, яка буде розрахована до літа 2026 року.

Також наголошується, що Сарр буде однією з ключових фігур команди Ліама Росеньйора та її прагнення до топ-5 у Лізі 1.

Нагадаємо, Сарр був викуплений у Страсбура цього літа за 20 мільйонів євро. Його контракт із "синіми" розрахований на вісім років.

Минулого сезону Мамаду провів 29 матчів, у яких віддав одну гольову передачу. Також він провів одну гру за Челсі на КЧС-2025, відігравши на полі вісім хвилин.