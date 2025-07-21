Англія

Цього літа футболіста було викуплено за 20 мільйонів євро.

Захисник Челсі Мамаду Сарр повернеться до французької Ліги 1, де проведе майбутній сезон. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили оренду 19-річного француза, яка буде розрахована до літа 2026 року.

Також наголошується, що Сарр буде однією з ключових фігур команди Ліама Росеньйора та її прагнення до топ-5 у Лізі 1.

Нагадаємо, Сарр був викуплений у Страсбура цього літа за 20 мільйонів євро. Його контракт із "синіми" розрахований на вісім років.

Минулого сезону Мамаду провів 29 матчів, у яких віддав одну гольову передачу. Також він провів одну гру за Челсі на КЧС-2025, відігравши на полі вісім хвилин.