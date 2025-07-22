Марк Пубіль може змінити Ла Лігу на АПЛ.
Марк Пубіль, Getty Images
22 липня 2025, 10:21
Захисник Альмерії Марк Пубіль може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного іспанця зацікавлений Вулвергемптон — переговори між клубами перебувають на фінальній стадії.
Зазначається, що угода може бути завершена протягом двох найближчих діб.
Минулого сезону Пубіль провів 40 матчів, у яких забив один гол та віддав п'ять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Жоту ввели до Зали слави Вулвергемптона.