Англія

Марк Пубіль може змінити Ла Лігу на АПЛ.

Захисник Альмерії Марк Пубіль може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного іспанця зацікавлений Вулвергемптон — переговори між клубами перебувають на фінальній стадії.

Зазначається, що угода може бути завершена протягом двох найближчих діб.

Минулого сезону Пубіль провів 40 матчів, у яких забив один гол та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Жоту ввели до Зали слави Вулвергемптона.