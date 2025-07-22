Англія

Головний тренер Арсеналу наголосив на зростанні конкуренції та необхідності постійного прогресу.

Мікель Артета поділився думкою про рівень конкуренції в англійській Прем'єр-лізі. Коментар головного тренера Арсеналу наводить ESPN.

"Річ у тому, що в Англії є сім, вісім, або навіть дев'ять команд, які за своєю якістю претендують на перемогу в чемпіонаті. Але ж він тільки один, тому ми маємо зосередитись на тому, щоб контролювати ситуацію та отримати бажаний результат", — зазначив іспанський наставник.

За словами Артети, з кожним роком конкуренція зростає, і команди стають все сильнішими: "Клуби прогресують. Саме тому наші вимоги до себе повинні зростати разом із суперниками".

Минулого сезону Арсенал фінішував другим, поступившись Ліверпулю 10 балів.