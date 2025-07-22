Англія

Форвард Спортінга наполягає на переході до лондонського клубу, попри тиск і фінансові запити португальців.

Нападник Спортінга Віктор Дьокереш вкотре відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед, продовжуючи наполягати на переході до Арсеналу. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, Юнайтед зробив нову спробу підписати шведського форварда через посередників, пов’язаних зі Спортінгом. Утім, Дьєкереш чітко заявив, що не розглядає жодних варіантів, окрім переходу до лондонського клубу.

Раніше з’являлась інформація, що гравець навіть залишив розташування Спортінга задля підписання контракту з Арсеналом, але угоду заблокував португальський клуб, який наполягає на виплаті повної суми відступних — щонайменше 80 мільйонів євро.

Минулого сезону 26-річний форвард продемонстрував блискучу результативність — у 52 матчах він забив 54 голи та зробив 13 асистів. Його контракт із клубом чинний до 2028 року.

Своїми результативними діями центрфорвард допоміг Спортінгу виграти чемпіонат (х2) і Кубок Португалії.