Англія

Іспанський півзахисник вразив тренерський штаб Арсеналу своїм характером і футбольним інтелектом уже з перших днів у клубі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував підписання іспанського опорного півзахисника Мартіна Субіменді, який став одним із ключових літніх новачків лондонського клубу. Наставник зізнався, що переговори були непростими й тривали досить довго.

— Це був довгий процес. У нього було багато варіантів, і він міг піти іншим шляхом. Але зрештою Мартін зробив вибір на користь Арсеналу, попри інші привабливі пропозиції, — зазначив Артета.

Іспанець також додав, що за короткий час Субіменді встиг справити сильне враження на команду:

— Після кількох тижнів роботи ми вже бачимо його характер, лідерські якості та футбольний інтелект. Я дуже задоволений цим підписанням, — підкреслив наставник.

Арсенал не розголошує деталі контракту з новачком, але за даними ЗМІ, трансфер Субіменді обійшовся клубу в 65 мільйонів євро.