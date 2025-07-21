Англія

Adidas створив для Арсеналу форму з історією.

Лондонський Арсенал презентував виїзну форму на сезон 2025/26, натхненну культовими комплектами 90-х. Дизайн від adidas виконано у темно-синьому кольорі з металевими деталями та графікою у вигляді блискавки — відсиланням до Royal Arsenal Gatehouse. Червоні три смужки на рукавах додають яскравості.

Ready for new heights.



Our new 25/26 away kit has dropped on Arsenal Direct 🛒



🤝 @adidasFootball — Arsenal (@Arsenal) July 21, 2025

"Мені подобається нова форма, не можу дочекатися, щоб зіграти в ній перед фанатами у Сінгапурі", — зазначив Деклан Райс.

Нова колекція також включає аксесуари й кросівки adidas x Arsenal Samba. Дебютувати у цьому дизайні "каноніри" планують 23 липня у матчі проти Мілана під час азійського туру.