Англія

The Special One.

Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью висловився про тренерів клубів англійської Прем'єр-ліги. Цитує португальського фахівця A Bola.

"Я прийшов до Прем'єр-ліги у 2004 році, ставши переможцем Ліги чемпіонів. Того року лише два іноземні тренери прийшли до Прем'єр-ліги: я та володар Кубка УЄФА Рафа Бенітес, який виграв із Валенсією і перейшов до Ліверпуля. Я виграв Лігу чемпіонів з Порту і перейшов до Челсі.

У наші дні тренери, імен яких я навіть не знаю, приходять до Прем'єр-ліги, і я не виявляю неповагу, це просто правда. Деяких тренерів обирають, ґрунтуючись на даних, цифрах, а не на перемогах. Складається таке враження, що грати та виглядати зараз важливіше, ніж перемагати. У цьому плані все радикально змінилося останнім часом", – сказав Моурінью.

Нагадаємо, що 62-річний португалець у своїй тренерській кар'єрі здобув 26 трофеїв з різними клубами.