Німеччина

Німецький клуб готує нову пропозицію за бразильського півзахисника Марлона Гомеса.

РБ Лейпциг активно працює над трансфером 21-річного бразильського півзахисника Марлона Гомеса з донецького Шахтаря.

Україна трансферна. Літні переходи-2025

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, німецький клуб уже надіслав першу пропозицію, але Шахтар її відхилив.

Лейпциг не здається і готується зробити нову, покращену пропозицію, щоб підписати молодого таланта.

Гомес привернув увагу європейських клубів завдяки виступам за Шахтар, і цей трансфер може стати одним із гучних переходів цього літа (для УПЛ).