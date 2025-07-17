Німецький клуб готує нову пропозицію за бразильського півзахисника Марлона Гомеса.
Марлон Гомес, ФК Шахтар
17 липня 2025, 12:31
РБ Лейпциг активно працює над трансфером 21-річного бразильського півзахисника Марлона Гомеса з донецького Шахтаря.
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За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, німецький клуб уже надіслав першу пропозицію, але Шахтар її відхилив.
Лейпциг не здається і готується зробити нову, покращену пропозицію, щоб підписати молодого таланта.
Гомес привернув увагу європейських клубів завдяки виступам за Шахтар, і цей трансфер може стати одним із гучних переходів цього літа (для УПЛ).