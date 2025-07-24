Німеччина

Словенець відкритий до трансферу в Європі, саудівські клуби готові платити.

Нападник РБ Лейпциг Беньямін Шешко може покинути клуб до закриття трансферного вікна завдяки спеціальній домовленості. Як повідомляє Sky Germany, 22-річний словенець має угоду з клубом, що його відпустять за пропозицію не менше €80 млн, якщо сам гравець захоче змінити команду. Transfermarkt оцінює форварда в €70 млн.

Наразі лише клуби Саудівської Про Ліги готові заплатити потрібну суму, але Шешко прагне залишитися в Європі. Серед претендентів на нього називають Манчестер Юнайтед, Арсенал і Челсі, які виявляли інтерес раніше.

У сезоні-2024/25 словенець забив 18 голів і віддав 7 асистів у 42 матчах за Лейпциг, що робить його однією з головних трансферних цілей для європейських грандів.

Майбутнє Шешко залежить від того, чи з’явиться європейський клуб, готовий викласти €80 млн до кінця трансферного вікна.