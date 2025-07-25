Англія

Шведський нападник вже отримав дозвіл на медогляд у Лондоні — трансферна сага підходить до завершення.

Форвард лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш ще на крок ближче до переходу в Арсенал. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, гравець вже отримав письмовий дозвіл від португальського клубу на проходження медичного огляду, який заплановано на суботу в Лондоні.

Перед вильотом до Англії швед підтвердив керівництву Арсеналу своє бажання виступати під легендарним 14-м номером — саме під цим номером колись грав Тьєррі Анрі. Клуб вже погодив це рішення, що ще більше наближає завершення тривалої трансферної історії.

Очікується, що після успішного медогляду сторони офіційно оголосять про підписання контракту.

Раніше повідомлялося, що клуби погодили базову суму в 63,5 млн євро (55 млн фунтів стерлінгів) плюс 10 млн євро (8,6 млн ф.с.) у вигляді бонусів,

У минулому сезоні Віктор Дьокереш провів за Спортінг Лісабон 52 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 54 голи та віддав 13 результативних передач. У бомбардира вже повністю погоджений п'ятирічний контракт із Арсеналом.