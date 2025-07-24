Англія

Шведський форвард вже отримав дозвіл на поїздку до Лондона, де протягом доби пройде медичне обстеження перед підписанням контракту.

Арсенал узгодив трансфер Віктора Дьокереша зі Спортінга. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, обидва клуби завершили оформлення всіх необхідних документів, а сам футболіст отримав дозвіл на подорож до Англії.

Очікується, що 27-річний нападник прибуде до Лондона вже в п’ятницю, де пройде медогляд у розташуванні лондонського клубу.

Журналіст Бен Джейкоб підтверджує фінансові умови угоди: Арсенал заплатить 63,5 мільйона євро гарантованої суми та ще десять мільйонів у вигляді бонусів.

Цей перехід має суттєво підсилити атакувальну лінію Арсенала перед новим сезоном. У минулій кампанії Дьокереш був одним із найкращих бомбардирів португальського чемпіонату.

Своїми результативними діями центрфорвард допоміг Спортінгу виграти чемпіонат (х2) і Кубок Португалії.