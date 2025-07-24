Шведський форвард вже отримав дозвіл на поїздку до Лондона, де протягом доби пройде медичне обстеження перед підписанням контракту.
Віктор Дьокереш, Getty Images
24 липня 2025, 17:19
Арсенал узгодив трансфер Віктора Дьокереша зі Спортінга. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, обидва клуби завершили оформлення всіх необхідних документів, а сам футболіст отримав дозвіл на подорож до Англії.
Очікується, що 27-річний нападник прибуде до Лондона вже в п’ятницю, де пройде медогляд у розташуванні лондонського клубу.
Журналіст Бен Джейкоб підтверджує фінансові умови угоди: Арсенал заплатить 63,5 мільйона євро гарантованої суми та ще десять мільйонів у вигляді бонусів.
Цей перехід має суттєво підсилити атакувальну лінію Арсенала перед новим сезоном. У минулій кампанії Дьокереш був одним із найкращих бомбардирів португальського чемпіонату.
Своїми результативними діями центрфорвард допоміг Спортінгу виграти чемпіонат (х2) і Кубок Португалії.