Англія

У шорт-листі англійців — Бафоде Діакіте з Лілля та Джош Ачімпонг із Челсі.

Борнмут активно працює над варіантами підсилення центру захисту на випадок продажу українця Іллі Забарного. Як повідомляє BBC, керівництво клубу вже визначилося з двома потенційними кандидатами на заміну.

Першим у списку значиться Бафоде Діакіте з французького Лілля. Англійський клуб уже зробив пропозицію в розмірі 26 мільйонів фунтів, однак Лілль очікує щонайменше 35 мільйонів, що наразі ускладнює перемовини.

Альтернативним варіантом є 19-річний Джош Ачімпонг із Челсі. Проте лондонський клуб розглядає виключно орендний варіант для свого талановитого оборонця, і остаточне рішення щодо його майбутнього ще не ухвалено.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує покращену пропозицію по Забарному.