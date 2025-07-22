Франція

Захисник збірної України вже має усну домовленість з паризьким клубом, перемовини з Борнмутом відновляться найближчим часом.

Оборонець Борнмута Ілля Забарний прагне перейти до ПСЖ, і французький клуб готується зробити оновлену пропозицію щодо трансферу українського захисника. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, ще у червні між Забарним і ПСЖ було досягнуто усної домовленості. Тепер парижани знову звернуться до Борнмута з наміром просунутись у переговорах.

Попри чутки, жодних активних контактів із Тоттенгемом щодо українця наразі не ведеться.

22-річний захисник є одним із ключових гравців збірної України та провів сильний сезон в АПЛ, чим привернув увагу топклубів Європи.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ продасть росіянина через трансфер Забарного.