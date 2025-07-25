Англія

"Каноніри" активно працюють на трансферному ринку.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про літній трансферний ринок та новачка команди Крістіана Москера. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "канонірів".

"Вся справа у конкуренції, ви бачили це прямо перед Клубним чемпіонатом світу, що зробив Манчестер Сіті. Ми бачили, що зробили Челсі, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем і, звичайно ж, Ліверпуль. Так що, кожен клуб дуже активний. Усі хочуть стати кращими. Вся справа у глибині складу, і у нас все те ж саме.

Зменшити тиск, посилити конкуренцію. Минулого сезону ми зрозуміли, що глибини складу у лінії захисту недостатньо, і Москера нам дуже допоможе. Він має інші якості, ніж наші захисники. Крістіан додасть нам величезного бажання грати, тому що він дуже хоче прийти сюди і зробити свій внесок у команду.

Нам потрібно дати йому трохи часу, щоб він прийняв ідеї та адаптувався. Але він має відмінні якості", — заявив Артета.