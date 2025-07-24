Англія

21-річний захисник перейшов із Валенсії за суму до 20 мільйонів євро, включно з бонусами.

Арсенал оголосив про підписання іспанського центрального захисника Кристиана Москери з Валенсії. Лондонський клуб уклав довгостроковий контракт із 21-річним футболістом.

Як повідомлялось раніше, фіксована сума трансферу становить 15 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів загальна вартість угоди не перевищить 20 мільйонів.

У сезоні-2024/25 Москера провів 37 матчів у складі Валенсії в Ла Лізі та забив один гол.

Цього літа “каноніри” вже підписали кількох гравців, серед яких центральні півзахисники Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад) та Крістіан Нергор (Брентфорд), воротар Кепа Аррісабалага (Челсі) та погодили перехід форварда Спортінга Віктора Дьокереша. Окрім цього, Арсенал розглядає трансфер лідера Крістал Пелес Еберечі Езе.